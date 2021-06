Karriere- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Handwerk künftig transparenter machen.



09.06.2021 - Zu dem am Dienstag veröffentlichten Umsetzungsbericht der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) erklärt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund: „Das Handwerk befindet sich aktuell in einem digitalen Transformationsprozess. Weiterbildung ist hierbei ein zentraler Schlüssel, um in einer sich schnell verändernden, modernen Arbeitswelt Schritt halten zu können. Es ist gut, dass die Bundesregierung mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie jetzt auch in diesem Bereich die notwendigen und richtigen Impulse setzt. Wir begrüßen insbesondere, dass die Rolle der Sozialpartner bei der Entwicklung von Fortbildungsprofilen gestärkt werden sollen und dass beabsichtigt ist, bestehende Förderlücken zu schließen.

Um dem Fachkräftemangel wirksam entgegenzutreten, müssen die guten Karriere- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Handwerk künftig transparenter gemacht und der beruflichen Weiterbildung ein hoher politischer Stellenwert eingeräumt werden. Dazu zählt auch, Fortbildungsabsolventen von den Kurs- und Prüfungsgebühren im Aufstiegs-Bafög vollständig zu entlasten.“

