Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade hat seine Verbandsspitze wiedergewählt

Wiedergewähltes Präsidium des Fachverbandes SAF mit Geschäftsführung. v.l.n.r.: Hermann Blattner (Marketing), Christina Besemer (Bildung), Marcel Sauer (Betriebswirtschaft), Thomas Arnold (HGF), Achim Bauer (Technik), Rainer König (Vorsitzender). (Quelle: Heilig/CMF) Am 23.07.2021 kamen rund 70 Delegierte der 35 Mitgliedsinnungen des Fachverbandes der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) zur jährlichen Mitgliederversammlung in das Branchenzentrum nach Rutesheim. Zentraler Tagesordnungspunkt der Versammlung, die Corona bedingt um ein Jahr verschoben worden war, waren die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands. Dabei wurde das gesamte fünfköpfige Präsidium, bestehend aus dem Verbandschef Rainer König mit seinen 4 Stellvertretern bzw. Ressortleitern, mit eindrucksvollen Zustimmungsraten für weitere 3 Jahre in ihren Ämtern wiedergewählt. Das Präsidium des SAF ist wie folgt besetzt:

Rainer König – Erster Vorsitzender

Achim Bauer – Stellvertretender Vorsitzender und Ressortleiter Technik

Christina Besemer – Stellvertretende Vorsitzende und Ressortleiterin Bildung

Hermann Blattner – Stellvertretender Vorsitzender und Ressortleiter Marketing

Marcel Sauer – Stellvertretender Vorsitzender und Ressortleiter Betriebswirtschaft

Bei den weiteren Vorstandsmitgliedern, die aus dem Kreis der jeweiligen Innungsregionen zu wählen waren, gab es drei Neuzugänge. Neben Sybille Kütter-Scheuing (Esslingen) und Wolfgang Oeschger (Murg-Niederhof) war dies auch Stephan Ebinger (Reutlingen), der sich für die Region Neckar-Alb gegen einen weiteren Kandidaten durchsetzen konnte. Den würdigen Schlusspunkt der Mitgliederversammlung bildete die Verleihung von Ehrennadeln an verdiente Ehrenamtsvertreter des SAF.

Neu gewählter Vorstand des Fachverbandes SAF

(Quelle: Heilig/CMF)

Über die Fachorganisation:

Der Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) vertritt die Interessen von 35 Mitgliedsinnungen mit rund 900 Betrieben. Als bundesweit größter Fachverband der Gewerke Putz, Stuck, Trockenbau und Fassade fördert er die fachliche und wirtschaftliche Entwicklung seiner Mitglieder durch Beratung und Informationen in den Bereichen Technik, Recht, Betriebswirtschaft und Marketing. Darüber hinaus ist der SAF Arbeitgeberverband und engagiert sich stark in allen Bereichen der Aus- und Weiterbildung.

Als Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade mit der angeschlossenen Ausbau-Akademie übernimmt der SAF bundesweite Aufgaben als Bildungsdienstleister in den o.a. Gewerken. Das umfasst auch die Schnittstelle zwischen Industrie, Forschung und betrieblicher Praxis.

Sitz des Fachverbandes SAF ist das Branchenzentrum Ausbau und Fassade in Rutesheim.

Fachverband der Stuckateure für

Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF)

Branchenzentrum Ausbau und Fassade

Siemensstr. 6 – 8

71277 Rutesheim (bei Stuttgart)

www.stuck-verband.de