Gebäudereinigung-Auszubildene Victoria Reker über ihre Hilfsmission in Erftstadt-Blessem





10. August 2021 - BIV-Podcast "Glanzstück" - Episode 8: "Ins Auto setzen und helfen!" - Mitte Juli hat die Hochwasser-Katastrophe vor allem Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dramatisch getroffen. Fast 200 Menschen haben nach aktuellen Zahlen ihr Leben verloren, hunderte sind verletzt. Viele haben Hab und Gut verloren, die Infrastruktur-Schäden gehen in die Milliarden. Auf der anderen Seite hat die Katastrophe zu einer Welle der Solidarität, der Spendenbereitschaft, des ehrenamtlichen und privaten Engagements geführt. Auch Victoria Reker, die sich nach Ihrem Bachelor gerade in der dualen Ausbildung zur Gebäudereinigerin befindet, wollte und will nur eins: helfen! Über Ihre Beweggründe, Erfahrungen in Erftstadt-Blessem und ihre Hilfspläne für die Zukunft berichtet die 22-jährige Osnabrückerin in der heute veröffentlichten achten Episode von "Glanzstück", dem Podcast des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV).

Einfach anpacken - das war und ist das Credo von Victoria Reker. Zusammen mit Freunden hat sie mit großem Erfolg getrommelt und organisiert, bis sie Ende Juli erstmals zusammen mit rund 20 Personen nach Erftstadt-Blessem fahren konnte. "Die Behörden haben immer gesagt, sie brauchen Handwerker, die wissen, was sie machen. Mit meinen Kontakten habe ich gezielt Fachfirmen angesprochen." Reker ist begeistert von der Hilfsbereitschaft der Unternehmen, die sie angesprochen hat: "Was braucht Ihr, wie viel braucht Ihr und wo sollen wir es hinstellen - das war irre!" Ob Arbeitskleidung, Reinigungstechnik oder Werkzeuge - Reker und Ihr Hilfsteam treten ihre Mission voll beladen im Reisebus und mit Hänger an, melden sich am örtlichen Info-Point und stemmen vor Ort zum Beispiel Estrich aus den Häusern.



Die Zerstörung und die Schicksale vor Ort bedrücken Victoria Reker sehr. Kraft schöpft sie aus der Reaktion der Betroffenen: "Wir haben eine riesige Welle von Dankbarkeit erfahren. Das war sehr bewegend. Wir konnten vielen Menschen vor Ort helfen, und das haben wir auch zurückbekommen."



Die nächste Mission von Victoria Reker startet Anfang September. Mit den Betroffenen vor Ort ist sie im stetigen Austausch. Zurzeit organisiert sie vor allem Zäune, die vor Ort dringend benötigt werden. "Ansonsten brauchen die Menschen verstärkt Manpower. Ich werde versuchen, noch mehr Leute zu akquirieren, denn je mehr Hände anpacken, umso schneller geht das."



Den Podcast "Glanzstück" können Sie kostenfrei im Player auf der BIV-Webseite hören: www.die-gebaeudedienstleister.de

sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen

