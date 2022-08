Handwerkernachwuchs in Ostfriesland hält das Niveau.

24.08.2022 - 731 Jugendliche starten ihre Berufsausbildung. Handwerkskammer fordert Bildungswende und gesellschaftliches Umdenken für mehr Wertschätzung. - Eines der Gewerke, das in diesem Jahr einen Zuwachs verbuchen konnte: Die Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. - In Ostfriesland haben Anfang August 731 Lehrlinge eine Ausbildung im Handwerk begonnen. Die Lehrlingsrolle der Handwerkskammer für Ostfriesland verzeichnete damit 28 Ausbildungsverträge weniger als im Jahr 2021 (759 Verträge). Das ist ein Minus von etwa 4 Prozent. Allerdings rechnet die Handwerkskammer in den kommenden Wochen noch mit weiteren Verträgen. „Erfahrungsgemäß beginnen auch nach dem traditionellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August noch einige ihre Lehre“, kommentiert Hauptgeschäftsführer Jörg Frerichs die Zahlen. 2.546 junge Menschen in den rund 1.250 Lehrbetrieben absolvieren derzeit im Beritt der Handwerkskammer in allen vier Lehrjahren eine berufliche Ausbildung. Davon sind 553 weiblich.

Beim Blick auf die Zahlen der einzelnen Gewerke stechen in diesem Jahr vor allem die Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit 75 Berufsstartern und einem Plus von 15 Verträgen ins Auge (Vorjahr: 60). Dicht gefolgt von den Konditoren, die sich um 11 Stellen auf 13 Auszubildende (Vorjahr 2) gesteigert haben. Und auch das Fliesenlegerhandwerk kann sich über Zuwachs von 10 neuen Azubis freuen. Damit wurden in diesem Jahr 4 Verträge mehr abgeschlossen (Vorjahr 6).

Einen leichten Abwärtstrend muss hingegen eines der ausbildungsstärksten Gewerke, das Maurerhandwerk, hinnehmen. 69 Jugendliche begannen diesen Sommer ihre Lehre. Das sind 9 Auszubildende weniger als noch im Jahr zuvor (Vorjahr: 78). Ähnlich ergeht es dem Lebensmittelhandwerk. 19 neue Fachverkäufer/innen mit dem Schwerpunkt Bäckerei haben am 1. August ihre Ausbildung gestartet. Somit wurden 12 Verträge weniger abgeschlossen (Vorjahr: 31). Den größten Einbruch gab es im Maler und Lackierer-Handwerk. 36 neue Maler-Azubis wurden eingestellt. Das ist ein Minus von 26 Ausbildungsverträgen (Vorjahr 62).

„Insgesamt sind unsere Lehrlingszahlen weitestgehend stabil. Trotzdem können sie den anhaltenden Fachkräftebedarf im Handwerk aber nicht wettmachen. Vielmehr müssen wir unsere Anstrengungen im Bereich der Fachkräftesicherung weiter intensivieren“, betont der Hauptgeschäftsführer. Denn um die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern, brauche es dringend mehr Auszubildende. Damit man jedoch wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk begeistern könne, sei vor allem gesellschaftliches Umdenken und damit einhergehend mehr Wertschätzung für das Handwerk gefragt. „Neben der Klima- und Mobilitätswende benötigen wir dringend eine Bildungswende. Hier ist die Politik gefordert, die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung voranzutreiben“, machte Frerichs deutlich. Entscheidend sei dabei, den zukünftigen Fachkräften alternative Karrierewege aufzuzeigen, die – abseits eines Studiums – zu einem erfolgreichen und erfüllten Berufsleben führten.

Wer sich über die Karrieremöglichkeiten in einem der über 65 Ausbildungsberufe, die das Handwerk in der Region anbietet, informieren möchte, kann sich bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer melden. Ansprechpartner ist Dieter Friedrichs. Er ist unter Telefon 04941 1797-58 erreichbar.

Foto: www.amh-online.de

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich