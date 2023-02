Innung des Kraftfahrzeughandwerks für Ostfriesland spricht 88 Kfz-Mechatronikerinnen und -mechatroniker frei und erhebt sie in den Gesellenstand.

07.02.2023 - Alle Kurven und Hindernisse überwunden - Jan-Hendrik Wiltfang (v.l.), Tim Fleßner und Christoph Schipper haben die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker als Beste ihres Jahrganges abgeschlossen. Sie wurden von Lothar Freese (v.r.), Imke Hennig, Albert Lienemann und Antje Harms ausgezeichnet. Es fehlt: Simon Bruns - Das Kfz-Handwerk trotz der momentanen Krise und beweist sich nach wie vor als ausbildungsstarke Branche. Das wurde auf der Freisprechungsfeier der Innung des Kraftfahrzeughandwerks für Ostfriesland deutlich. Rund 400 Gäste, zu denen Angehörige, Dozenten, Ausbilder und Vertreter aus der Wirtschaft gehörten, waren der Einladung ins Hotel „Alte Schmiede“ in Aurich gefolgt, um mit den ehemaligen Lehrlingen zu feiern. Insgesamt 88 frisch ausgelernte Kfz-Mechatroniker erhob Obermeister Lothar Freese in den Gesellenstand, händigte ihnen ihre Gesellenbriefe aus und gratulierte den Absolventen zu ihren Leistungen. Sie hatten zuvor ihre Prüfungen in den Fachrichtungen Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik und System- und Hochvolttechnik sowie Motorradtechnik abgelegt. Vier von ihnen schnitten sogar mit der Note „gut“ ab. Ihnen überreichte der Präsident der Handwerkskammer für Ostfriesland, Albert Lienemann, gemeinsam mit Vizepräsidentin Imke Hennig zusätzlich eine Urkunde sowie ein kleines Präsent.

„Während eurer Ausbildung musstet ihr im Betrieb und in der Schule ordentlich Gas geben. Sicherlich war der Weg zwischendurch auch mal etwas kurvig und bergig, aber mit dem heutigen Tag habt ihr einen entscheidenden Streckenabschnitt in eurem Berufsleben absolviert“, sagte Obermeister Freese während seiner Begrüßungsrede. Die Kfz-Branche zähle zu den Gewerken im Handwerk, die sich besonders rasant weiterentwickelten. Deshalb sei es für frisch gebackene Kfz-Mechatroniker umso wichtiger, auch in der Zukunft am Ball zu bleiben, um nicht irgendwann von der Technik abgehängt zu werden. Dem schlossen sich auch die übrigen Redner, zu denen Aurichs Bürgermeister Horst Feddermann, die stellvertretende Landrätin des Landkreises Aurich, Antje Harms, sowie der Schulleiter der BBS II in Emden, Björn Holzgrabe, gehörten, an. Sie alle unterstrichen in ihren Grußworten die Bedeutung der Fort- und Weiterbildung für den künftigen beruflichen Werdegang der jungen Gesellinnen und Gesellen.

Die frisch ausgelernten Kfz-Mechatroniker aus dem Raum Aurich. Obermeister Lothar Freese (r.) gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die frisch ausgelernten Kfz-Mechatroniker aus dem Raum Emden. Obermeister Lothar Freese (r.) gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die frisch ausgelernten Kfz-Mechatroniker aus dem Raum Leer. Obermeister Lothar Freese (r.) gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die frisch ausgelernten Kfz-Mechatroniker aus dem Raum Norden. Obermeister Lothar Freese (r.) gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die frisch ausgelernten Kfz-Mechatroniker aus dem Raum Wittmund. Obermeister Lothar Freese (r.) gratulierte zur bestandenen Gesellenprüfung.

Fotos: HWK/J. Stöppel

Im Bereich der Berufsbildenden Schule Aurich haben in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik bestanden:

Falah Alkanjo aus Garbsen (Jürgen Bartling, Aurich); Arne Diekmann aus Ihlow (Autohaus Bloem & Doyen GmbH, Ihlow); André Casjens aus Ihlow, Harm Focken aus Südbrookmerland, Pascal Kornelius aus Südbrookmerland, Jens Niemann aus Südbrookmerland (alle Autohaus Gebr. Schwarte Aurich GmbH, Aurich); Lucas Janßen aus Aurich (Autohaus Immoor GmbH, Aurich); Nils Frerichs aus Wiesmoor (Autohaus Rolf GmbH, Wiesmoor); Kai-Joachim Janssen aus Dornum (Eihusen & Wilken GmbH & Co. KG, Aurich); Renke Müller aus Ihlow (Fahrzeug-Service Jens Nagel, Moormerland); Timm Freese aus Aurich und Fenna Oltmanns aus Großheide (beide HIRO Automarkt GmbH, Aurich); Tobias van Loh aus Wiesmoor (Hiro Automarkt GmbH, Wiesmoor) und Leon Raatz aus Südbrookmerland (Manfred Uphoff & Michael Saathoff, Südbrookmerland).

Im Bereich der Berufsbildenden Schule Emden haben in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik bestanden:

Mohammad Reza Bayat aus Emden (Grone Schulen Niedersachsen GmbH, Emden); Burim Beqiri aus Emden, Marcel Eeten aus Hinte und Benjamin Leon Paul Ramin aus Emden (alle Autohaus Gebr. Schwarte Emden GmbH, Emden); Justin Weiß aus Emden (Autohaus Tack, Inh. Martha Tack, Emden); Yannik Fokken aus Emden (Flinker Partner GmbH, Emden); Fabian Reiß aus Krummhörn und Julian Tischendorf aus Hinte (beide Hero Houtrouw jun., Krummhörn); Florian Gründemann aus Wirdum (Hiro Automarkt GmbH, Hinte) und Steve Simmering aus Hinte (Jürgen Axt, Emden).

In der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik:

Luca Leon Andersson aus Emden und Marvin Bandy aus Emden (beide EAFT Emder Anlagen- und Fahrzeugtechnik GmbH, Emden); Patrick Beekmann aus Uplengen (A + T Nutzfahrzeuge GmbH, Uplengen); Erik Schmidt aus Südbrookmerland (Alois Oppler, Inh. Dittmar Oppler e.K., Südbrookmerland); Kilian Klaßen aus Ihlow und Taymur Ibrahim Kurkammz aus Leer (beide Bruno Bruns GmbH, Emden); Thomas Friedrichs aus Großefehn (Insa Hanke, Großefehn); Phillip Sinningen aus Weener (RTC-Sinningen GmbH, Weener); Sietse de Jong aus Detern (Rudolf Bohlje Kraftfahrzeuge GmbH, Hesel) und Maximilian Henry Baumann aus Moormerland (Völcker + Peters GmbH, Leer).

In der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik:

Alexander Meister aus Leer (A+W Kfz.-Elektrik GmbH & Co. KG, Leer)

Im Bereich der Berufsbildenden Schule Leer haben in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik bestanden:

Sandra Aden aus Firrel (Specht Autoservice, Uplengen); Oliver Peters aus Moormerland (A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Leer); Jamal Bindal aus Leer (Auto Dirks, Inh. M. Schmidt e.K., Leer); Niclas Teuchler aus Moormerland und Krzysztof Wasik aus Leer (beide Auto Engelmann GmbH, Hesel); Fabian Hölter aus Moormerland (Autohaus Christian Thieme, Hesel); Ron Hoffmann aus Moormerland (Autohaus de Buhr e. K., Filsum); Dirk Behrends aus Rhauderfehn (Autohaus Focken GmbH, Inh Ralf Appeldorn, Rhauderfehn); Arne Boekhoff aus Filsum, Jannes Menzel aus Holtland, Lars Schilling aus Moormerland und Malte Schmehl aus Jemgum (alle Autohaus Gebr. Schwarte Leer GmbH, Leer); Marcel Geiken aus Uplengen (Autohaus Rolf GmbH, Wiesmoor); Kevin Kolkmann aus Bunde (Autohaus Sat GmbH & Co. KG, Leer); Niclas Plawer aus Moormerland (Autohaus Tekken Leer GmbH & Co. KG, Leer); Maris Jan Boekhoff aus Bunde (Autoservice Reiner Priet GmbH, Weener); Hauke Heeren aus Uplengen (AZA Pollmann & Reuter OHG, Uplengen); Markus Goosmann aus Uplengen (Focke Goosmann, Uplengen); Maximilian Peter Hartl aus Moormerland (Gebrüder Rückert OHG, Moormerland); Brandon Angus Fisser aus Leer (HdG Automobile GmbH, Leer); Jan van Raden aus Moormerland (Janssen Automobile Aurich GmbH, Leer); Niklas Lott aus Ostrhauderfehn (Johann Kramer GmbH, Rhauderfehn); Jan Jütting aus Leer (Jürgen Telkamp, Leer); Luuk Janßen aus Jemgum (Kfz.-Janssen GmbH, Jemgum); Dominik Reemtsema aus Bunde (R & G Reifenschmiede UG & Co. KG, Bunde); Mohammad Ahmadi aus Leer und René Schoon aus Moormerland (beide Völcker + Peters GmbH, Leer).

Im Bereich der Berufsbildenden Schule Norden haben in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik bestanden:

Stella Carta aus Norden (Autohaus Kannegießer GmbH & Co. KG, Norden); Renke Möller aus Norden (ACN Auto-Center Norden GmbH, Norden); Steffen Schwickert aus Norden und Deniz Steinkamp aus Halbemond (beide Autohaus Eihusen & Wilken GmbH & Co. KG, Norden); Mostafa Safari aus Norden (Autohaus Immoor GmbH, Lütetsburg); Marek Hinrichs aus Hage (Autohaus Tekken GmbH, Norden); Kilian Sjuts aus Berumbur (Autopro Westerholt, Inh Stefan Westerholt, Westerholt); Alireza Mohammadi aus Norden (B & K Autohaus Norden GmbH, Norden); Rico Henschen aus Norden (Eilers Autocenter GmbH & Co. KG, Norden); Leon Nowak aus Dornum (Grone- Schulen Niedersachsen GmbH, Aurich); Reza Sanayee Rahbar aus Norden (Hans-Jürgen Osterkamp GmbH, Emden); Elias Rothbarth aus Norden (pitstop.de GmbH, Norden); Lena Onken aus Südbrookmerland (Reifen-Center Timker GmbH, Großefehn); Steven Deppe aus Leezdorf und Rene Martens aus Großheide (beide Stefan Reemts, Rechtsupweg) und Fabian Eckhoff aus Dornum.

Im Bereich der Berufsbildenden Schule Wittmund haben in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik bestanden:

Fenja Adena aus Wittmund (Hiro Automarkt GmbH, Wiesmoor); Sönke Fischer aus Schweindorf (Autohaus Janssen GmbH & Co. KG, Esens); Fabian Fischer aus Schweindorf (Eihusen & Wilken GmbH & Co. KG, Aurich); Bjarne Harms aus Neuharlingersiel (Jans Goldenstein, Holtgast); Max Gierszewski aus Friedeburg (Mobiler Reparatur Service Wolfgang Janßen, Friedeburg) und Christoph Bürkle aus Wittmund (Reifencenter Hofdmann GmbH, Wittmund)

Urkunden für gute Leistungen wurden überreicht:

Kfz.-Mechatroniker, Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik:

Prüfungsort Aurich

Tim Fleßner aus Ihlow (KFZ und Karosserie Meisterbetrieb Duitsmann, Ihlow)

Kfz.-Mechatroniker, Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik:

Prüfungsort Leer

Simon Bruns aus Uplengen (Helmuth Felkel GmbH, Uplengen) und Christoph Schipper aus Uplengen (Focke Goosmann, Uplengen).

Kfz.-Mechatroniker, Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik

Prüfungsort Aurich

Jan-Hendrik Wiltfang aus Norden (Kremers Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG, Norden)

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich