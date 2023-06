Erfolg der DVS-Schweißer aus Schwaben-Mittelbayern

01.06.2023 - Vier Sieger im Landeswettbewerb - Michael Dey (ganz links) und Klaus Wittmann von der SLV München (ganz rechts) freuten sich mit den Siegern bei den Fortgeschrittenen (v.li.): Lukas Kimberger vom BV-Chiemgau sowie Timo Müller, Magnus Reisacher und Lukas Reitmeier, alle vom BV-Schwaben-Mittelbayern. - Neun junge Schweißer aus dem DVS Bezirksverband Schwaben-Mittelbayern durften Anfang Mai beim Landeswettbewerb „Jugend schweißt“ 2023 in den Abstufungen Jung- beziehungsweise Fortgeschrittenen-Schweißer antreten. Vier Nachwuchs-Schweißer haben es davon zum Bundeswettbewerb geschafft. - In der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) München stellten sie unter Beweis, dass sie zu den Besten gehören. Bei den Fortgeschrittenen siegte Timo Müller, Ausbildungsbetrieb Renner Metallbau Schwabmünchen, im MAG-Schweißen. Magnus Reisacher von der Josef Gartner GmbH in Gundelfingen gewann den Wettbewerb im WIG-Schweißen.

Ebenso erfolgreich wie sein Arbeitskollege schnitt Lukas Reitmeier ab, der seinen ersten Platz aus dem diesjährigen Bezirkswettbewerb im E-Lichtbogenhandschweißen verteidigte. Tagessieger und damit Bester mit 96.111 Punkten (v. 100) war Magnus Reisacher vor Lukas Reitmeier, der mit 94.889 Punkten den 2. Platz unter allen Teilnehmern erreichte. Beide sind zurzeit als Konstruktionsmechaniker in Ausbildung.

Alle drei dürfen sich im September beim Bundeswettbewerb in Essen mit Schweißern aus ganz Deutschland messen. Bei den Jungschweißern trug Leon Herreiner, ebenfalls von der Josef Gartner GmbH, den Sieg davon.

Dem Landeswettbewerb vorausgegangen war im März der Bezirkswettbewerb zu „Jugend schweißt“, der in den Werkstätten der Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg ausgetragen wurde. Dort mussten die Teilnehmer ihre Fertigkeiten anhand von drei Prüfstücken beweisen. Anschließend war noch eine theoretische Prüfung mit Fragen zur Sicherheit beim Schweißen und zur Verfahrenstechnik zu absolvieren. In Summe nahmen über 70 DVS-Bezirksverbände an diesem Wettbewerb teil.

Foto: H. Dunstheimer

