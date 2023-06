Preisverleihung fuer das Steinmetzhandwerk auf der BUGA Mannheim am 17.6.2023

15.06.2023 - Preisverleihung auf der BUGA 2023 am 17.6.2023, 14:00 Uhr: Bundesverband Deutscher Steinmetze zeichnet herausragende Leistungen aus

Der Bundesverband Deutscher Steinmetze freut sich, die bevorstehende Preisverleihung auf der BUGA 2023 in Mannheim anzukündigen. Die feierliche Veranstaltung findet am Samstag, den 17. Juni um 14.00 Uhr im Spinelli Park/Ausstellungsteil Grabgestaltung und Denkmal statt und würdigt herausragende Leistungen im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk. - Der Spinelli Park wird zum Schauplatz der Ehrungen, bei denen die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Grabmal- und des Kreativwettbewerbs des Bundesverbands Deutscher Steinmetze ausgezeichnet werden. Im Rahmen des diesjährigen Grabmalwettbewerbs insgesamt 60 Mustergrabstellen präsentiert. Darunter sind 17 Einzel-, 19 Urnen-, 19 Doppel- und 5 fließende Grabformen im Ausstellungsteil "Grabgestaltung und Denkmal" zu bewundern.



Die fachkundige Jury des Grabmalwettbewerbs wählte vor gut einem Jahr aus einer Vielzahl an Bewerbern die beeindruckendsten Grabmalentwürfe aus, die nun auf der BUGA 2023 zu sehen sind. Einen Tag vor der Eröffnung der BUGA bewertete die Jury unter dem Vorsitz des bayrischen Landesinnungsmeisters Hermann Rudolph die fertigen Werke und vergab insgesamt 11 Goldmedaillen, 24 Silbermedaillen und 15 Bronzemedaillen.

Die Ausstellung der Grabmalgestaltungen begeistert mit gestalterischem Können, verschiedenen Natursteinen, abwechslungsreichen Schriften und Symbolen. Hinter jedem Entwurf stehen individuelle, oft fiktive Geschichten und Gedanken. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich Zeit zu nehmen, die Entwürfe in Ruhe zu betrachten und ihre eigenen Gedanken und Gefühle fließen zu lassen. Die Ausstellung inspiriert und regt die Phantasie an. Auch ohne unmittelbaren Bedarf an einem Grabstein oder einen aktuellen Trauerfall zu haben, ist der Ausstellungsteil ein Ort der positiven Lebensfreude und der Schönheit. Die Mustergräber liegen malerisch da und präsentieren sich dem Publikum.

Neben den faszinierenden Grabmalgestaltungen gibt es auf der BUGA 2023 noch weitere Höhepunkte zu entdecken. Zum einen werden beim Kreativ¬wettbewerb erstmals Objekte präsentiert und prämiert, für welche die Stein¬metze nur bereits einmal verwendete Steine benutzen durften. Außerdem wurde direkt neben dem Info-Pavillon drei "CUBO Begegnungen"-Objekte realisiert. "CUBO Begegnungen" ist ein neues Gestaltungsobjekt des Bundesverbands Deutscher Steinmetze und kann sowohl als Begräbnis-, Abschieds- und Trauerraum auf dem Friedhof dienen als auch als Begegnungs¬stätte, Gedenkinsel oder Veranstaltungsort im öffentlichen Raum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.cubo-begegnungen.de .



Alle Mustergräber und die Objekte der Kreativausstellung gibt es auch online https://www.steinmetz-grabmal.de/bundesgartenschau.html

