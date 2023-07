Jugend schweißt: Drei Titel gehen ans Handwerk in den Weser-Ems-Bezirk

11.07.2023 - In Flensburg erfolgreich (v.li.): Hannes Mielmann, Dave Schedemann, John Block, Nico Oldenettel haben sich für das Bundesfinale im September qualifiziert. - Der DVS Bezirksverband Weser-Ems feiert insgesamt einen großen Erfolg beim Landeswettbewerb in Flensburg. Die Bewertung der einzelnen Schweißproben lag extrem eng beieinander. - Funkenflug, Spannung und glückliche Gesichter aus der Region: Der Schweißnachwuchs aus Niedersachsen und Bremen hat beim Landesentscheid des Wettbewerbes „Jugend schweißt“ kräftig abgeräumt. In den vier Schweißverfahren MAG (Metall-Aktivgasschweißen), WIG (Wolfram-Inert-Gasschweißen), Gasschweißen und E-Hand-Schweißen (Elektroden-Schweißen) ging es um beste Bewertungen in Theorie und Praxis.

Der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) veranstaltet „Jugend schweißt“ alle zwei Jahre für 16- bis 23-Jährige. Die ersten Plätze aus Niedersachsen-Bremen gingen an Hannes Mielmann, David Schedemann, John Block und Nico Oldenettel, die allesamt von ihren Firmen hervorragend unterstützt wurden:

Platz 1 WIG:

Hannes Mielmann, Fa. Butting GmbH Wittingen, BV Hannover-Hameln

Platz 1 E-Hand:

Dave Schedemann, Fa. KMF Kreative Metallform Westerstede, BV Weser-Ems

Platz 1 Gas:

John Block, Fa. Johann Christoffers GmbH & Co.KG, Delmenhorst, BV Weser-Ems

Platz 1 MAG:

Nico Oldenettel, Fa. Züblin Stahlbau Sande, Sande, BV Weser-Ems

Nach der Qualifikation auf Bezirksebene war der Wettkampf in Flensburg auf hohem Niveau angesiedelt. Nach der theoretischen Prüfung erfolgte die Sicherheitsunterweisung in den Werkstätten und die Zuteilung der Schweißkabinen. Bei der Prüfung verhielten sich die Teilnehmer ruhig und besonnen. Sie schweißten die Kehlnähte und Stumpfnähte an Blechen und Rohren souverän ab. Die Bewertungen der einzelnen Schweißproben lagen so dicht zusammen, dass die Jury mit drei Stellen hinter dem Komma rechnen musste.

Im September treten die Teilnehmer zum Bundeswettbewerb in Essen auf der Messe „Schweißen und Schneiden“ an.

