Gebäudereiniger lassen Eingangs-Lettern am "Haus des Deutschen Handwerks" in Hochglanz erstrahlen

19.09.2023 - Am vergangenen Samstag, den 16. September 2023, fand zum 13. Mal der "Tag des Handwerks" statt. An diesem Datum schaute die Republik auf Deutschlands Handwerkerinnen und Handwerker. Mehr als 100 Gewerke werben im Rahmen von unzähligen Aktionen für die Leistungsfähigkeit, die Vielfalt und die Karrierechancen im Handwerk. Natürlich beteiligte sich auch die Gebäudereinigung, mit knapp 700.000 MitarbeiterInnen Deutschlands beschäftigungsstärkstes Handwerk, in Form eines ganz besonderen Projekts. Zum "Tag des Handwerks" haben Gebäudereiniger-Gesellen den Schriftzug über dem Eingangsportal des historischen "Haus des Deutschen Handwerks" www.zdh.de in Berlin-Mitte professionell gereinigt und in Hochglanz erstrahlen lassen. Das 1908 fertig gestellte und im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Gebäude ist heute Eigentum und Sitz des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).



Für die manuelle Reinigung der Messing-Buchstaben in circa 4 Metern Höhe kam eine Scheren-Arbeitsbühne zum Einsatz. Die vom Bundesinnungsverbands des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) initiierte Aktion wurde filmisch begleitet und wird zum "Tag des Handwerks" kommuniziert.



"Es ist immer eine besondere Ehre, geschichtsträchtige Gebäude zu reinigen. Damit unterstreichen wir nicht nur die Besonderheit unseres Handwerks, vor allem unterstreichen wir damit eine unserer Kernaufgaben: Reinigung ist Werterhalt und stellt einen wesentlichen Baustein der Nachhaltigkeit dar", so Tanja Cujic-Koch, Unternehmerin aus Berlin und Mitglied im BIV-Bundesvorstand. Ganz besonders bedankte sie sich beim "Hausherren", dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) Jörg Dittrich, der den Fototermin mit seiner Teilnahme unterstützte.

Berlin ist und bleibt derweil auch in der kommenden Woche der wichtigste Ort für die Reinigungsbranche und -Industrie. Und zwar findet mit der "CMS Berlin" www.cms-berlin.de vom 19. bis 22. September eine der zentralen europäischen Fachmessen für Reinigung und Hygiene statt. Die Messe war pandemiebedingt im Jahr 2021 ausgefallen.



FotoQuelle BIV/Berno Buff [Tanja Cujic-Koch, Mitglied BIV-Bundesvorstand, Handwerkspräsident Jörg Dittrich, Ramon Sander, Gebäudereiniger-Geselle]





