Fachkräftenachwuchs für die Handwerkskammer Ostfriesland

29.09.2023 - Geschäftsführer und Ausbilderin gratulieren Tomke Meier und Vanessa Frieden zur bestandenen Lehre. Beide Azubis wurden übernommen. - Zur bestandenen Ausbildung gab es für Tomke Meier und Vanessa Frieden (beide Mitte) einen Blumenstrauß. Gratulationen überbrachten Hauptgeschäftsführer Jörg Frerichs (v.l.), Ausbilderin Mareke Best und der stellv. Hauptgeschäftsführer Dirk Bleeker (r.). Damit das Handwerk auch wirklich goldenen Boden hat, dürfen wichtige Büroarbeiten, wie beispielsweise die Terminüberwachung, Kalkulationen sowie die gesamte Buchführung nicht auf der Strecke bleiben. Sonst geht der Überblick verloren und – im schlimmsten Fall – auch der Erfolg. Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, gibt es die Kaufleute für Büromanagement. Sie bringen Ordnung in den Büroalltag. Eine die inzwischen Expertin auf diesem Gebiet ist, ist Tomke Meier (19) aus Westerholt. Sie hat kürzlich bei der Handwerkskammer für Ostfriesland ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement erfolgreich abgeschlossen.

Aber sie ist nicht die einzige frisch ausgelernte Fachkraft bei der Kammer. Vanessa Frieden (23) aus Rechtsupweg hat im Sommer ebenfalls ihre Lehre erfolgreich beendet. Sie hat jedoch die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Handwerksorganisation und Industrie- und Handelskammern absolviert. Der Ausbildungsschwerpunkt HWK/IHK ist selten. Bundesweit gibt es nur eine Fachklasse an dem Hubertus-Schwartz-Berufskolleg in Soest. Dort nahm Vanessa Frieden mit 24 Mitschülern am Blockunterricht teil.

In einer kleinen Feierstunde gratulierten den beiden Nachwuchsfachkräften nun Hauptgeschäftsführer Jörg Frerichs, Ausbilderin Mareke Best und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Dirk Bleeker. „Sie haben beide eine super Leistung gezeigt und können sehr stolz auf sich sein. Und wir freuen uns, dass Sie uns auch nach ihrer Ausbildung erhalten bleiben“, sagte Frerichs und überreichte jeder der jungen Frauen einen Blumenstrauß.

Es sei immer wichtig, in jeder Abteilung junge Nachwuchskräfte einzubinden, betonte Frerichs. Demnach verstärkt Vanessa Frieden inzwischen das Meisterprüfungs- und Fortbildungsprüfungswesen und wird dort zukünftig für die Organisation der Meisterprüfungen verantwortlich sein. „Momentan bin ich noch mitten in der Einarbeitung. Aber ich freue mich schon darauf, wenn ich dieses Aufgabengebiet eigenverantwortlich führen kann“, so Frieden. Ebenso wird sie in einigen Monaten in das Sachverständigenwesen eingearbeitet, dass dann ebenfalls zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören wird.

Tomke Meier hingegen unterstützt eine Abteilung, die ihr durch ihre Lehrzeit schon bestens vertraut ist. So wird sie im Berufsbildungszentrum (BBZ) der Handwerkskammer weiterhin mitverantwortlich für die Organisation der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen zuständig sein. „Planen und Organisieren ist genau mein Ding“, sagt sie schmunzelnd. Und den nächsten Meilenstein im Lebenslauf hat sie auch schon in Angriff genommen. Aktuell ist sie dabei den Ausbildereignungsschein anzugehen.

Die Handwerkskammer schreibt regelmäßig ein bis zwei Ausbildungsplätze aus. Auch für das kommende Jahr sind noch Stellen offen. Mehr dazu erfahren Interessierte unter www.hwk-aurich.de/stellenangebote

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich

Foto: HWK/J. Stöppel