Der Verbandstag der Augenoptikerinnungen NRW 2023 -- BLICK2023 am 12. November 2023 - Termin reservieren



12. Oktober 2023 – Seit über 40 Jahren begeistert der Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen in NRW Besucher und Aussteller gleichermaßen. Mit renommierten Speakern, topaktuellen Themen, einer umfangreichen Industrieausstellung und vor allem seiner unverwechselbaren Atmosphäre ist der BLICK• eines der traditionsreichsten und angesehensten Branchenevents. Alle nordrhein-westfälischen Innungsmitglieder sowie Mitglieder der Augenoptiker Ausgleichskasse können kostenfrei an diesem Spitzenevent teilnehmen. Das Programm für den diesjährigen Verbandstag steht. Und es ist nicht zu viel versprochen, zu sagen, dass es auch in diesem Jahr wieder hochkarätig wird.

Mit Prof. Dr. Margot Käßmann konnte eine hoch geschätzte und gefragte Referentin gewonnen werden. Mit ihrer Key Note wird sie den BLICK•2023 eröffnen. Weitere Referenten sind Bastian Schnuchel, Gründer und Gesellschafter-Geschäftsführer der Marketing-Agentur to.eyes, Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Grein, Professor an der Technischen Hochschule Lübeck und Leiter Wissenschaft an der Fielmann Akademie Schloss Plön, Dr. rer. med. Carolin Truckenbrod, selbstständige Augenoptikerin im Familienbetrieb und freiberufliche Referentin und Autorin und Dr. Jan Wetzel, Geschäftsführer des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA).

Besonders freut man sich in NRW auch auf das Grußwort des neuen ZVA-Präsidenten Christian Müller.

Ein Tag der Highlights muss auch angemessen enden. Den Abschluss der Veranstaltung bildet daher ein exklusives Kurzkonzert der bekannten Sängerin Stefanie Heinzmann, an das sich ein Meet&Greet mit der sympathischen Schweizerin, die das Gesicht der Imagekampagne 2023/24 ist, anschließt.

Moderiert wird dieser Fortbildungstag wieder von Thomas Heimbach, Vorsitzender des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW (AOV NRW) in seiner bekannt souveränen und lockeren Art. Auch auf seinen Beitrag zu den aktuellen Branchenentwicklungen dürfen sich die Teilnehmer freuen.

Abgerundet wird der Verbandstag von der umfangreichen, begleitenden Industrieausstellung.

Partner des BLICK•2023 sind: Deutsche Augenoptik AG (DAO), HOYA Lens Deutschland GmbH, pricon GmbH & Co. KG, BO44, OCULUS Optikgeräte GmbH, Carl Zeiss AG, bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH, Rodenstock GmbH, Menrad the Vision, to.eyes GmbH, IKK classic, Leica Eyecare GmbH, AOS Unternehmensberatung GmbH, opti, Augenoptikerausgleichskasse VVaG, Eugen Stratemeyer GmbH & Co. KG, VISIONIX DEUTSCHLAND GMBH, IPRO GmbH, Essilor GmbH, Vistan Brillen GmbH, SIGNAL IDUNA, Menicon GmbH, DOZ Verlag.

Programm und Onlineanmeldung für Mitglieder der nordrhein-westfälischen Augenoptikerinnungen sowie Mitglieder der Augenoptiker Ausgleichskasse (AKA) unter: https://www.aov-nrw.de/verbandstag/anmeldung/form/

Über den AOV NRW

Der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW) ist die Interessenvertretung des Augenoptikerhandwerks in Nordrhein-Westfalen. Als Landesinnungsverband nimmt der AOV NRW die Gesamtinteressen der nordrhein-westfälischen Innungsaugenoptikbetriebe wahr. Mit seinen rund 1.500 freiwilligen Mitgliedsbetrieben ist der AOV NRW einer der größten deutschen Landesinnungsverbände des Augenoptikerhandwerks. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aov-nrw.de