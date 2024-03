Weltfrauentag - Zeichen zur Stärkung von Unternehmerinnen während Schwangerschaft und Mutterschaft.

08.03.2024 - Anlässlich des Weltfrauentags hat Wirtschaftsministerin Mona Neubaur heute zu einem gemeinsamen Frühstück mit Unternehmerinnen und Wirtschaftsvertreterinnen eingeladen, um mit Ihnen über die spezifischen Herausforderungen von Frauen in der Selbstständigkeit und in Führungspositionen ins Gespräch zu kommen. Sie kündigt an, eine Bundesratsinitiative zum Thema »Mutterschutz für Selbstständige« auf den Weg zu bringen. WHKT-Präsident Berthold Schröder: »Wir begrüßen die Initiative ausdrücklich. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels müssen die Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf verbessert werden, um die Attraktivität des Wirtschaftszweiges zu steigern.« Das Handwerk ist geprägt durch kleine und mittlere Betriebe, die meist inhabergeführt sind. Muss infolge von Schwangerschaft, Geburt oder Betreuungsaufgaben die Erwerbstätigkeit ausgesetzt oder stark eingeschränkt werden, kann das gravierende persönliche und betriebliche Folgen haben. Gerade für einen jungen, kleinen Handwerksbetrieb kann der Ausfall der Chefin zum Betriebsstillstand führen.

Auch der WHKT setzt sich mit dieser besonderen Herausforderung auseinander. Im WHKT-Positionspapier »Schwangerschaft und Mutterschaft für Unternehmerinnen erleichtern«, welches die Mitglieder der Vollversammlung im vergangenen Herbst verabschiedet haben, werden Vorschläge zur Stärkung der wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen zur individuellen Erwerbseinkommensabsicherung und zur Absicherung des Betriebs während der Schwanger- und Mutterschaft für Selbstständige gemacht. »In der Landwirtschaft und im Nachbarland Österreich gibt es bereits bewährte Modelle der Betriebshilfe, auf die Unternehmerinnen bei Bedarf zurückgreifen können. Wir müssen nun schauen, wie die Betriebshilfe bei uns im Handwerk umgesetzt werden kann«, so WHKT-Hauptgeschäftsführer Dr. Florian Hartmann.

Mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Institutionen steht der WHKT zu dem wichtigen Thema im laufenden Austausch.

