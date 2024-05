Fenja Held erlernt das Malerhandwerk von seiner umweltfreundlichen Seite.

Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.): Inhaberin Lisa Wermuth mit Auszubildende Fenja Held, Dirk Bleeker, stellv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostfriesland und Ausbilder Timo Wermuth.

13.05.2024 - Kreativ, gesund und nachhaltig. - Von der Handwerkskammer für Ostfriesland ist sie jetzt zum Lehrling des Monats Mai ausgezeichnet worden. - Korkfußböden verlegen, Lehmwände mit Glitzer verputzen, Grasfasertapeten anbringen und mit Kalkfarbe streichen: In Fenja Helds Lehrplan stehen „außergewöhnliche Sachen, die andere nicht machen“, sagt Ausbilder Timo Wermuth. Die Aussage steht auch für die Firmenphilosophie des Inhabers von Raum2Werk in Westerholt. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa hat er 2017 den Malerfachbetrieb mit angeschlossener Raumausstattung gegründet und sich in der Nische nachhaltiges und ökologisches Bauen, Renovieren und Sanieren einen Kundenstamm aufgebaut.

Dabei übernimmt Lisa Wermuth als Raumausstatterin die Gestaltung der Innenräume. Sie bieten die komplette Bandbreite der beiden Handwerke an, von der 3-D-Visualisierung der Räumlichkeiten über die Polsterung von Ostfriesensofas bis hin zur Sanierung von Bädern ohne Wand- und Bodenfliesen.

Die Inhaber legen größten Wert auf die Verarbeitung von umweltfreundlichen und hochwertigen Materialien. Beispielsweise arbeiten sie mit einem Parketthersteller zusammen, der seine Ware ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern produziert. „Wir haben schon vor dem Klima-Hype auf nachhaltige und gesundheitlich unbedenkliche Produkte gesetzt“, berichtet Lisa Wermuth im Gespräch. Weil ihr Sohn unter Allergien leidet, mussten sich die Eltern schon frühzeitig mit dem Thema „Auswirkungen von schädlichen Umwelteinflüssen auf die Gesundheit“ beschäftigen. In ihrem Neubau konnten sie viele Störfaktoren ausschalten und haben ihr Wissen als Firmenkonzept übernommen. Heute profitieren die Kunden: „Nach einem Renovierungsauftrag mit Lehmputz und Silikatfarbe berichtete uns ein Kunde, dass sein nächtlicher Husten verschwunden sei“, nennt Timo Wermuth ein Beispiel.

Fenja Held zeigt eine Nero-Spachteltechnik. Die Nische ist für eine Wandlampe gedacht. Im Anschluss wird noch etwas Glitzer aufgetragen, damit das Stuckelement mit indirekter Beleuchtung gut in Szene gesetzt wird.

Zwischen Ems und Jadebusen ist das elfköpfige Team unterwegs. Mit von der Partie ist die 21-jährige Fenja Held aus Westerholt, die im dritten Lehrjahr den Beruf zur Malerin und Lackiererin in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung erlernt. Von der Handwerkskammer für Ostfriesland ist die Westerholterin aufgrund ihrer schulischen und beruflichen Leistungen zum Lehrling des Monats Mai ausgezeichnet worden. Dirk Bleeker, stellv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, hat sie in den neuen Hallen des Betriebes an der Nordener Straße 13 für die Urkundenübergabe besucht. Dort wird derzeit noch der letzte Feinschliff an den Ausstellungsräumen für die Eröffnung im Sommer vorgenommen. Fenja Held durfte sich auch mit Verlegearbeiten wie Korkfußböden aus Grasfaser, verschiedenen Spachteltechniken an den Wänden sowie Malerarbeiten im fugenlosen Bad verewigen. „Es ist toll, zu sehen, wie vielseitig und wertvoll das Handwerk sein kann. Das Unternehmen übernimmt als Ausbilder eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Das verdient höchste Anerkennung“, gratuliert er.

Fenja Held wollte nach ihrem Fachabitur am Internatsgymnasium Esens unbedingt „etwas mit den Händen machen“. Ein Praktikum in dem Malerfachbetrieb überzeugte. Besonders die vielen abwechslungsreichen Aufgaben machen für sie den Reiz ihres Handwerks aus. So könne sie in ihrem Berufsalltag auch ihre kreative Ader – „mein Leistungsfach am Gymi war Kunst“ – ausleben. Beispielsweise seien ihr als Highlight-Arbeiten die Freihandverzierungen an einer Stuckdecke noch gut in Erinnerung, oder das Übertragen eines Freskos in der Gaststube einer Pizzeria.

Gerne übernimmt sie auf der Baustelle die Kundenansprache und wird oft auch „von den Gesellen als Kontaktperson vorangestellt“, loben Timo und Lisa Wermuth ihre Freundlichkeit, ihr Engagement und die vorausschauende Arbeitsweise. In den nächsten Wochen stehen bei ihr die Abschlussprüfungen an. Später will sie als Gesellin im Unternehmen weiterarbeiten. Sie ist die dritte Auszubildende im jungen Betrieb. Wer in ihre Fußstapfen treten möchte, kann sich bewerben. „Bei uns ist der Wille zum Wollen wichtig. Unsere Mitarbeiter sollen Lust auf das haben, was wir machen. Dann passt man bei uns ins Team“, erklärt Maler- und Lackierermeister Timo Wermuth.

Mit der Ehrung zum Lehrling des Monats weist die Handwerkskammer für Ostfriesland auf die Chancen und Perspektiven einer Ausbildung im Handwerk hin. Jeder Betrieb kann einen Vorschlag einreichen. Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.hwk-aurich.de/lehrling-des-monats. Ansprechpartner ist Jörg Harms, erreichbar unter Telefon 04941 1797-77 oder per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Fotos: HWK/W.Feldmann

