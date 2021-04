Handwerkskammer Freiburg bietet viele Beratungsangebote digital an



Auf vielen Wegen für Betriebe im Einsatz - Die Handwerkskammer Freiburg bietet alle Beratungsangebote für ihre Mitgliedsbetriebe auch in Coronazeiten an. Die Beraterinnen und Berater der Kammer müssen zwar auf Abstand bleiben, helfen mit ihrem Expertenwissen aber trotzdem jederzeit weiter – per Online-, Video- oder Telefon-Beratung. Zudem bietet die Abteilung Beratungsdienste der Handwerkskammer zahlreiche informative Web-Seminare rund um aktuelle betriebswirtschaftliche Themen an. Auch wenn persönliche Beratungsgespräche vor Ort aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch Corona kaum möglich sind, sind die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammer Freiburg weiterhin für die Handwerksunternehmen im Kammerbezirk im Einsatz und erreichbar. „Unsere Experten unterstützen bei kurzen Fragen telefonisch oder per Mail“, berichtet Anna Teufel, Abteilungsleiterin Beratungsdienste bei der Handwerkskammer Freiburg. Bei umfassenderen Themen sind auch weiterhin kostenfreie Einzelberatungen möglich. „Wir haben die Infrastruktur dafür geschaffen, dass die Beratungen unkompliziert und sicher per Online-Besprechung stattfinden können“, so Teufel. Der Aufwand für einen solchen Termin ist für die Unternehmen niedrig: „Ein PC oder Tablet, Lautsprecher oder Headset, ein Mikrofon und optimalerweise eine Kamera – mehr ist nicht nötig.“

Für Fragen rund um Corona hat die Kammer bereits seit knapp einem Jahr eine Telefonhotline eingerichtet. Unter 0761 21800-456 können die Mitgliedsunternehmen sich rund um Vorgaben und Einschränkungen in der Coronakrise informieren. Für Betriebe, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten, steht das Beraterteam für eine Krisenberatung bereit.

Web-Seminare: Gewohnte Qualität auf digitalem Weg

Gemeinsam mit den baden-württembergischen Handwerkskammern und weiteren Partnern bieten die Handwerkskammer Freiburg zudem zahlreiche informative Web-Seminare an. „Unsere Präsenzveranstaltungen können wir aktuell leider nicht wie gewohnt durchführen. Mit den Web-Seminaren bieten wir aber die gewohnte Beratungsqualität auf digitalem Weg“, erläutert Anna Teufel das Angebot. Dank einer landesweiten Plattform können die Betriebe ohne großen Aufwand von einem umfangreichen Informationsportfolio profitieren – und das kostenlos. Einfach zum Web-Seminar anmelden, Link öffnen und teilnehmen. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat durch die Anmeldung auch die Möglichkeit, die Aufzeichnung der Veranstaltung im Nachgang anzusehen.

Informationen zur Krisenberatung: www.hwk-freiburg.de/krisenberatungInformationen zur betriebswirtschaftlichen Beratung: www.hwk-freiburg.de/betriebsberatung

Der Überblick über die Web-Seminare unter: www.hwk-freiburg.de/web-seminare



Handwerkskammer Freiburg

Bismarckallee 6

79098 Freiburg