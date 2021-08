Elektro-Handwerk Cloppenburg packt in Hochwassergebieten vor Ort mit an



17-köpfiges Team unterstützt mit Manpower in Hochwassergebiete - Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland hat dramatische Spuren hinterlassen. Das Handwerk solidarisiert sich um zu helfen – auch Cloppenburger Handwerksbetriebe helfen vor Ort aktiv mit.Die Hochwasserfluten haben auch viele Handwerkerinnen und Handwerker schwer getroffen. Die Ausmaße zeigen sich immens: Schäden an Werkstätten, Maschinen, Material, Fuhrpark oder Geschäftsräumen. Dabei werden jetzt mehr denn je anpackende Hände und Unterstützung gebraucht. Um den betroffenen Kollegen und Kolleginnen aus den Regionen zu helfen hat sich auch das Cloppenburger Handwerk auf den Weg gemacht um mit anzupacken. Martin Schuhmacher engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Handwerk und ist Geschäftsführer der Schumacher Systemtechnik GmbH. Als zweiter stellvertretender Obermeister und Vorstandsmitglied des Landesinnungsverband für Elektro- und Informationstechnik Niedersachsen /Bremen war für Ihn klar, dass er helfen möchten.

Schumacher berichtet über seine Unterstützung in den Hochwassergebieten: „Auch wir haben Material, Werkzeug und Manpower gepackt, um uns mit einem insgesamt 17-köpfigen Team aus 4 hiesigen Elektrofirmen (Elektro Grave, Kampe / Elektro Carstens, Molbergen, Ludger Elberfeld GMBH, Bösel und Wir,) auf den Weg zu machen, um in den Krisengebieten unsere Hilfe nicht nur anzubieten, sondern auch mit anzupacken. Viele Großhändler spendeten uns Ausrüstung und Material, wir geben unser Bestes dazu - unser Handwerk!“

In der Zeit vor Ort habe das Team viele Eindrücke gewonnen und konnte sich ein eigenes Bild über die verheerenden Auswirkungen der Katastrophe machen.

Schumacher blickt zurück: „Es war ein Wochenende mit sehr vielen Eindrücken. Wir haben unheimlich dankbare Menschen kennengelernt. Und eine wahnsinnige Solidarität. Es gab immer was zum Essen und Trinken, von Menschen die einen Bully gepackt haben, mehrere hundert Kilometer gefahren sind um dort die Helfer zu unterstützen. Oder von den Flutopfern selber. Dieses Wochenende regt zum Nachdenken an. Man wird relativ schnell geerdet. Was ist in unserem Leben wichtig und was ist WIRKLICH WICHTIG?! Wir hatten eine unheimliche tolle Stimmung in unserem Team.“

Ein großes Dankeschön gilt dem 17-köpfigen Team für die große Solidarität und Hilfe vor Ort. Mit dabei waren:

Jan und Magnus von der Firma Elektro Grave aus Kampe

Martin und Gerrit von der Ludger Elberfeld GMBH aus Bösel

Christoph und Justus von Firma Elektro Carstens aus Molbergen

Dominik, Alex, Basti, Hendrik, Lukas O., Lukas T., Anton, Niklas, Marcel, Christoph, und Martin Schumacher von der Firma Schumacher Systemtechnik GmbH aus Altenoythe.

