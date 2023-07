Bundesfachschule für das raumausstattende Handwerk zeigt Meisterarbeiten

30.06.2023 - Am 22. Juli laden die Meisterinnen und Meister in der Fachschule für Raumausstatter mit ihren Kabinen zur „Kreuzfahrt“ ein. - Die heute zur Handwerkskammer Oldenburg gehörende Fachschule für Raumausstatter wurde im Jahr 1948 als Bundesfachschule für das raumausstattende Handwerk gegründet. Seit nunmehr 75 Jahren werden dort jedes Jahr junge Raumausstatterinnen und Raumausstatter aus ganz Deutschland für den Meistertitel ausgebildet. Am Samstag, 22. Juli, öffnet die Fachschule für Raumausstatter in der Willersstraße 9 in Oldenburg ihre Türen für die Öffentlichkeit. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr präsentieren dort die neuen Meisterinnen und Meister im Raumausstatterhandwerk ihre kreativen und mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Meisterkabinen, die sie für ihre Abschlussarbeit erstellt haben. In einem fünfmonatigen Vorbereitungslehrgang haben sich 15 Teilnehmende ganztags auf die Prüfung in den Teilen I (Fachpraxis) und II (Fachtheorie) vorbereitet.

Prüfungsaufgabe im Praxisteil war es, eine Luxus-Kabine für ein Kreuzfahrtschiff zu einem vorgegebenen Thema einzurichten. Das konnte ein bestimmtes Motto oder auch die Darstellung der Reiseroute sein. Mit Fantasie und meisterlichem Know-how stellten die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in den Bereichen Bodenbelag, Wandbekleidung, Dekoration und Polsterei unter Beweis. Von den Ergebnissen können sich alle Interessierten am Schautag für ihre nächste Urlaubsreise inspirieren lassen.

Und noch ein weiterer Anlass bietet einen Grund zur Freude:

Die Fachschule für Raumausstatter blickt in diesem Jahr auf ihr 75-jähriges Bestehen zurück. Otto Holert, damaliger Inhaber des heute noch in der Oldenburger Haarenstraße ansässigen Ledergeschäfts Holert, sowie Erich Harms und Ludwig Thymm gründeten im Jahr 1948 die Bundesfachschule für das raumausstattende Handwerk. Im Jahr 2006 änderte sich durch den Wechsel der Trägerschaft auch der Name der Meisterschule in Fachschule für das Handwerk e. V, bis sie dann am 1. August 2017 von der Handwerkskammer Oldenburg übernommen wurde.

Foto: (Beispielfoto aus dem vergangenen Jahr) Fenja Gralla / Handwerkskammer Oldenburg

