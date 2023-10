Handwerkskammer Schwaben würdigt Prüferinnen und Prüfer

03.07.2023 - HWK-Präsident Hans-Peter Rauch (rechts) und HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner (links) mit den geehrten Prüfern (von links): Dr. Albrecht Bossert, Dr. Reiner Kappler, Harald Bernhard, Johann Kraus und Bernhard Rist. Foto: Sascha Schneider, HWK Schwaben (foto) - Große Dankeschön-Veranstaltung in der WWK-Arena für ehrenamtliches Engagement. Ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer leisten jedes Jahr circa 60.000 Stunden Arbeit für das schwäbische Handwerk – bei der Abnahme von Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen. Sie bringen für ihre Arbeit nicht nur umfangreiche fachliche Kompetenz ein, sondern erfüllen diese Aufgabe auch mit viel Leidenschaft und Herzblut. Dieses großartige Engagement hat die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) am Sonntag in der WWK-Arena, der Spielstätte des FC Augsburg, mit einer großen Dankeschön-Veranstaltung gewürdigt. HWK-Präsident Hans-Peter Rauch betonte in seiner Dankesrede die Bedeutung der ehrenamtlichen Prüfungsarbeit: „Mit Ihrem Wissen, Ihrer Erfahrung und Ihrem persönlichen Einsatz sichern Sie die hohe Qualität der beruflichen Bildung im Handwerk. Und Sie tragen wesentlich dazu bei, dass das deutsche Handwerk weltweit eine so herausragende Stellung einnimmt.“

Die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer übernehmen mit ihrer Tätigkeit auch eine wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung. Meist stehen sie im aktiven Berufsleben und bringen ihre aktuellen Erfahrungen in die Prüfungen ein. Somit orientieren sich die handwerklichen Prüfungen an den laufenden Prozessen in der Wirtschaft und sorgen dafür, dass die Fachkräfte der Zukunft auf höchstem Niveau für das Handwerk arbeiten können.

Im Handwerk steht selbstverständlich die Praxis im Mittelpunkt. Und gerade praktische Prüfungen sind höchst aufwendig. Vielfach begleiten die Prüferinnen und Prüfer ihre Prüflinge und deren Projekte über einen längeren Zeitraum und analysieren genau, ob sie über die geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen und entsprechend den Gesellen- oder Meisterbrief verdienen.

Mit ihrer Arbeit unterstützen die Ehrenämtler die HWK Schwaben bei ihren Aufgaben als Selbstverwaltung des Handwerks. Dazu HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner: „Der ehrenamtliche Einsatz unserer Prüferinnen und Prüfer ist enorm viel wert für Staat und Wirtschaft. Müsste der Staat diese Aufgaben übernehmen, wäre das mit deutlich höheren Kosten verbunden. Nur einer der Vorteile der handwerklichen Selbstverwaltung durch die Kammer.“

Fünf Prüfer wurden bei der Veranstaltung der Handwerkskammer für ihr langjähriges Engagement von der HWK Schwaben mit der Silbernen Ehrennadel des schwäbischen Handwerks ausgezeichnet: Harald Bernhard, Dr. Albrecht Bossert, Dr. Reiner Kappler, Johann Kraus, Bernhard Rist. Die Ehrung übernahmen HWK-Präsident Rauch und Hauptgeschäftsführer Wagner. Heiko Kübler, Leiter des Prüfungswesens bei der HWK Schwaben, bedankte sich bei den Laudationes auf besondere Weise: „Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Wir sind froh, dass Sie, liebe Prüferinnen und Prüfer diesem Zitat von Wilhelm Busch nicht gefolgt sind und sich ehrenamtlich im Handwerk engagieren.“

Bei der festlichen Veranstaltung in der WWK-Arena wurden auch die Gemeinsamkeiten zwischen Handwerk und Sport betont. Roy Stapelfeld, kaufmännischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Augsburg, zog Parallelen zwischen beiden Bereichen: „Ehrenamtliche Persönlichkeiten sind beim FC Augsburg oft wichtige Bezugspersonen, die ihre Erfahrung weitergeben und soziale Verantwortung übernehmen. Überhaupt teilen Fußball und Handwerk viele gemeinsame Werte wie Teamgeist und Disziplin.“

Neben einem leckeren Brunch waren Stadionführungen ein Highlight der Dankeschön-Veranstaltung, bei denen die Prüferinnen und Prüfer einen Blick hinter die Kulissen des Bundesligasports werfen konnten.

