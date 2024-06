Anstieg bei neuen Lehrverträgen im Handwerk

5. Juni 2024 - Wenige Wochen vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Im Bezirk der Handwerkskammer Lübeck haben bis zum 31. Mai 2024 bereits 1.505 Schulabgängerinnen und Schulabgänger ihren Ausbildungsvertrag in einem handwerklichen Beruf unterschrieben. Das ist ein Anstieg um rund 3 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. „Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der eine Ausbildung im Handwerk ansteuert“, sagt Christian Maack, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck und zuständig für den Bereich Berufsbildung. Die aktuellen Zahlen seien ein positives Signal, so Maack, auch wenn sie nur eine Momentaufnahme darstellten: „In den nächsten Wochen und Monaten ist der der Ausbildungsmarkt noch stark in Bewegung. Das bedeutet aber auch, dass noch alles möglich ist. Viele Stellen sind noch unbesetzt. Auch Praktika können noch kurzfristig absolviert werden.“

An die Jugendlichen appelliert Christian Maack, die vielfältigen Möglichkeiten zu nutzen und im Handwerk durchzustarten: „Ihr werdet gebraucht. Handwerk ist die erste Adresse, wenn es um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewende geht und damit um ganz zentrale Zukunftsthemen.“ Damit in den kommenden Wochen noch möglichst viele Ausbildungsverträge unterschrieben werden, unterstützt die Kammer durch Infoveranstaltungen, Präsenz auf Ausbildungsmessen und nicht zuletzt durch die Passgenaue Besetzung, an die sich Schulabgängerinnen und Schulabgänger jederzeit wenden können. Freie Ausbildungsplätze finden sich außerdem in der Online-Lehrstellenbörse der Kammer unter www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse.

