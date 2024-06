Milder Rückgang‘ darf nicht über Krise am Wohnungsbau hinwegtäuschen.

Wohnungsneubau - Reimann: 2,1 Prozent weniger fertiggestellte Wohnungen in Hessen 2023.



05.06.2024 - Zur heutigen Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes zu den Baufertigstellungen in Hessen im Jahr 2023 erklärt Thomas Reimann, VhU-Vizepräsident und Vorsitzender des VhU-Bau- und Immobilienausschusses: „Auf dem ersten Blick scheint Hessen einen ‚milden Rückgang‘ bei den Baufertigstellungen 2023 zu erleben. Bauwirtschaft und Handwerk konnten immerhin noch 21.292 Wohnungen in Hessen fertigstellen. Im Jahr 2022 waren es 21.745 Wohnungen. Damit wurden 2,1 Prozent weniger Wohnungen in Hessen fertiggestellt als im Jahr 2022. Und das, obwohl seit 2021 die Kosten im Wohnungsbau in Hessen um gut 25 Prozent gestiegen sind und die Bauzinsen sich verdreifacht haben. Dieser ‚milde Rückgang‘ darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einen akuten Mangel an Wohnungen und steigende Mieten in vielen Regionen Hessens gibt.

Deutschlandweit sind die Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2023 jedoch nur um 0,3 Prozent gesunken. 2022 konnten die Wohnungsfertigstellungen deutschlandweit sogar noch um 0,6 Prozent steigen. Nach einem Rückgang von 5,3 Prozent im Jahr 2022 erlebt Hessen 2023 abermals einen Rückgang, während deutschlandweit die Zahlen nur stagnieren. Der zweite Rückgang in Folge bei den Baufertigstellungen ist besorgniserregend für Hessen, weil die Lage am Bau auch 2024 nichts Gutes erwarten lässt.“

Reimann: „Für das laufende Jahr 2024 ist leider nicht mit einer Verbesserung der Lage im Wohnungsbau zu rechnen. Grund dafür ist die derzeit große Zurückhaltung bei neuen Bauprojekten. Das zeigt auch der Einbruch bei den Baugenehmigungen. Seit 2021 hat sich die Zahl der monatlichen Baugenehmigungen in Hessen fast halbiert! Und das obwohl die Baukosten zuletzt kaum noch gestiegen sind und einige Bauleistungen aufgrund freier Kapazitäten bereits günstiger angeboten werden. Wir hoffen, dass die im Frühjahr 2024 beschlossene verbesserte steuerliche Abschreibung für neugebaute Mietwohnungen etwas neuen Schwung in den Wohnungsbau bringt.“

Hintergrund

Die VhU bezieht sich anders als das Hessische Statistische Landesamt (HSL) in seiner heutigen Meldung auf die Gesamtzahl an fertiggestellten Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden für alle Baumaßnahmen (Neubau und bestehende Gebäude). Das HSL bezieht sich in seiner Meldung ausschließlich auf den Neubau von Wohnungen (ohne fertiggestellte Wohnungen in bestehenden Gebäuden).

Somit kommt es zu abweichenden Werten zwischen VhU (-2,1 % fertiggestellte Wohnungen in 2023) und HSL (-3,8 % neue Wohnungen in 2023), was den prozentualen Rückgang an Baufertigstellungen im Jahr 2023 angeht.





Anzahl der fertiggestellten Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Hessen seit 2010 (Alle Baumaßnahmen)

Summe fertiggestellter Wohnungen durch Errichtung neuer Gebäude und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 2010 11.008 2011 11.720 2012 12.154 2013 13.945 2014 17.179 2015 17.792 2016 20.021 2017 22.681 2018 19.519 2019 20.359 2020 22.763 2021 22.952 2022 21.745 2023 21.292

Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Baufertigstellungen in Hessen im Jahr 2023, Tabelle: 3, Seite 12;

sowie Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Baufertigstellungen in Hessen im Jahr 2022, Tabelle: 3, Seite 12;



Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU)

Die VhU vertritt die branchenübergreifenden Interessen von 86 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden in Hessen, in denen über 100.000 Unternehmen mit 1,5 Mio. Beschäftigten Mitglied sind. Alle Unternehmensgrößenklassen und alle Branchen sind vertreten: Von Landwirtschaft und Rohstoffen über Bau, Industrie, Handel und Energie bis zu Handwerk, Verkehr, Banken, Versicherungen, Medien und IKT sowie weitere Dienstleistungen.

Die VhU ist die Stimme der freiwillig organisierten hessischen Wirtschaft. Sie bündelt die gemeinsamen politischen Anliegen ihrer Mitgliedsverbände. Sowohl für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) als auch für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist die VhU die Landesvertretung in Hessen.





www.vhu.de Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände VhU